Neuer Protest gegen Stadtstraße und Baumrodungen

Die Aktivisten wollen weiter aktiv gegen das "klimaschädliche Megaprojekt" der Stadtstraße kämpfen, wurde in der Aussendung angekündigt. Die neue Aktion werde nicht die letzte sein. Schon am Tag der Räumung des Protestcamps in der Hausfeldstraße am 1. Februar seien rund 400 Bäume gerodet worden, jetzt sollen noch über 100 weitere fallen, warnten die Umweltschützer.

"Wir sind in einer Klimakrise: Kein einziger Baum darf mehr fallen, kein weiterer Meter Autobahn darf gebaut werden", betonte "LobauBleibt"-Sprecherin Lena Schilling vom Jugendrat. Die Bäume würden den Anrainerinnen und Anrainern "im nächsten Gluthitze-Sommer sehr fehlen - besonders, weil sich die Erderhitzung durch diese Politik noch weiter beschleunigen wird", sagte Lucia Steinwender von "System Change, not Climate Change".