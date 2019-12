Die Reisewelle sei seit den Morgenstunden von Deutschland ausgehend Richtung Ost- und Südosteuropa angerollt, weil viele in ihre Heimatländer Ungarn, Rumänien, Bulgarien und in das ehemalige Jugoslawien unterwegs seien, sagte ein Sprecher zur APA. Die Blechlawine zog sich vom Grenzübergang Suben in Oberösterreich über die Innkreisautobahn (A8) Richtung A1 in Niederösterreich. Wegen des Kolonnenverkehrs reiche eine kleine Unachtsamkeit und es komme zum Crash, sagte der Sprecher. Bis dato seien jedoch lediglich Blechschäden bekannt.

Vor allem auf der A21 vor dem Knoten Vösendorf ab Hinterbrühl (Bezirk Mödling) bis zur S1 und weiter zur A4 Richtung Burgenland sei das Durchkommen schwierig. Eine Entspannung der Situation ist laut ÖAMTC auch am Abend und am Wochenende nicht zu erwarten.