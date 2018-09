ÖVP-Abgeordneter Dönmez in der Sexismus-Kritik .

Eine zweideutige Bemerkung auf dem sozialen Netzwerk Twitter hat dem Nationalratsabgeordnete Efgani Dönmez (ÖVP) am Wochenende heftige Sexismus-Kritik eingebracht. Auf die Frage eines Nutzers, wie die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) zu ihrem Amt gekommen sei, twitterte Dönmez: "Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du da eine Antwort." Am Sonntag entschuldigte er sich dafür.