Wien OGH entscheidet am 31. Mai im Fall von getöteter 13-Jähriger auf Tulln

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

OGH muss über offene Rechtsmittel entscheiden Foto: APA/THEMENBILD

I n sieben Wochen wird sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit den offenen Rechtsmitteln im Fall der getöteten 13-Jährigen aus Tulln auseinandersetzen, deren Leiche am 26. Juni 2021 auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden wurde. Das bestätigte OGH-Mediensprecher Frederick Lendl am Mittwoch auf APA-Anfrage. Ein fünfköpfiger Senat wird demnach in einem öffentlichen Gerichtstag zusammentreten.