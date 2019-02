Rollstuhlfahrer schwer verletzt bei Hausbrand gerettet .

Ein auf einen Rollstuhl angewiesener Mann ist am Freitag schwer verletzt aus seiner in Flammen stehenden Wohnung in Wien-Penzing geborgen worden. Er musste von den Ersthelfern reanimiert werden. Sein Zustand war so ernst, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Was das Feuer verursacht hat, war laut Feuerwehr noch nicht bekannt.