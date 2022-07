Wien Polizeieinsatz wegen Lagerfeuer in Döbling

A n einem Lagerfeuer hat sich am Samstagabend in Wien-Döbling ein Streit zwischen einem 35-Jährigen mit der Polizei entzündet. Am Ende wurde der aggressive Mann festgenommen. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, wird er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung - er soll einen Polizisten verletzt haben - sowie nach diversen verwaltungsrechtlichen Bestimmungen angezeigt.