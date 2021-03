Protestaktion vor Stephansdom gegen Gewalt an Frauen .

Die Sozialistische Jugend (SJ) hat am Dienstag mit einer spektakulären Aktion vor dem Wiener Stephansdom auf häusliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Dabei wurde eine mit Kunstblut applizierte, auf einem erhöhten Bett liegende Frau dargestellt. Anlass der Aktion war die Häufung von Frauenmorden in den vergangenen Monaten in Österreich.