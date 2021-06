Prozess nach versuchtem Frauenmord in Meidling .

Mit einem versuchten Frauenmord müssen sich am Donnerstag Geschworene am Landesgericht auseinandersetzen. Ein 41-Jähriger hatte am 17. Oktober 2020 in der Murlingengasse in Wien-Meidling seiner Ex-Freundin (29) mit einem Küchenmesser einen Bauchstich versetzt - laut Anklage in Tötungsabsicht. Die Schwerverletzte konnte flüchten, der Tatverdächtige stellte sich wenig später auf einer Polizeiinspektion. Während er festgenommen wurde, wurde die Frau in einem Spital versorgt.