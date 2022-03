Prozess um Attacke mit Schild auf Corona-Demo

Die Attacke auf zwei Polizisten im Zuge einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien hatte am Mittwoch ein gerichtliches Nachspiel. Ein in Oberösterreich lebender Deutscher reiste am 4. Dezember 2021 extra in die Bundeshauptstadt, um an den Protesten teilzunehmen. Im Zuge dessen soll er mit seinem Demo-Schild auf zwei Polizisten eingeschlagen haben. Der 40-Jährige bekannte sich schuldig und wurde zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt.

