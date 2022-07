Wien Prozess um Mordversuch mit abgeschnittenem Stromkabel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

FI-Schutzschalter dürfte ihr das Leben gerettet haben Foto: APA/HELMUT FOHRINGER/APA-POOL

W egen versuchten Mordes an seiner Ehefrau muss sich am Dienstag ein 42-jähriger Mann vor Geschworenen am Wiener Landesgericht verantworten. Laut Anklage soll der Vater von zehn Kindern seine Frau mit einem Stromstoß zu töten versucht haben. Der Angeklagte sitzt seit August 2021 in der Justizanstalt Josefstadt in U-Haft, nachdem ihn die Frau angezeigt hatte.