Wien Richtungsweisende ÖFB-Sitzung - Milletich unter Druck

Präsident Milletich muss sich vor ÖFB-Präsidium erklären Foto: APA/BARBARA GINDL

D as Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) trifft sich am Donnerstag in Wien zu einer richtungsweisenden Sitzung. Verbands-Präsident Gerhard Milletich will bei diesem Meeting Vorwürfe entkräften, wonach er seine Position nutzte, um für die Publikationen seines Verlagshauses Anzeigenkunden zu gewinnen. Dementsprechende Berichte gab es in "Kurier" und "News". Milletich dementierte und kündigte eine Klage an, die aber bisher offenbar nicht eingereicht wurde.