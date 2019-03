Van der Bellen empfing Lawrow in der Hofburg .

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag den russischen Außenminister Sergei Lawrow zu einem Gespräch in der Wiener Hofburg empfangen. Laut Reinhard Pickl-Herk, Sprecher des Bundespräsidenten, ging es in dem rund 40-minütigen Gespräch hauptsächlich um die Beziehungen zwischen Russland und der EU in Bezug auf den Ukraine-Konflikt.