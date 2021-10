Schuldsprüche für Polizisten nach Gewalt bei Klima-Demo

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen sind am Freitag zwei Polizisten im Zusammenhang mit einer Klima-Demo, die am 31. Mai 2019 in der Bundeshauptstadt abgehalten wurde, verurteilt worden. Die zur Bewährung ausgesetzten Strafen sind nicht rechtskräftig, die Verteidiger legten Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein bzw. erbaten Bedenkzeit.

APA / BVZ.at Aktualisiert am 15. Oktober 2021 | 16:04