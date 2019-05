Wir übertragen die Eröffnungsreden zur Klima-Konferenz R20 Austrian World Summit mit u.a. Bundespräs. Alexander Van der Bellen, Arnold Schwarzenegger und Klimaaktivistin Greta Thunberg (ab 09:25 Uhr):

Am Nachmittag findet am Heldenplatz erstmals ein "Climate Kirtag" statt. In der Hofburg erörtern Politiker, Experten und Prominente mit den rund 1.200 Besuchern aus 30 Nationen das Thema "Klimafinanzierung". Bei dem Kirtag werden dann ab 15.00 Uhr bei freiem Eintritt unter anderen Conchita Wurst, Pizzera & Jaus und Hubert von Goisern auftreten. Schwarzenegger und Thunberg werden auf der Bühne Reden halten.