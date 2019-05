Ein Großaufgebot der Feuerwehr, der Rettung und der Polizei war im Einsatz, erst gut zehn Stunden nach der ersten Alarmierung wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Fünf Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Bei den Verletzten handelt es sich um eine 87-jährige Frau sowie eine vierköpfige Familie. Die Rauchsäule war kilometerweit in Wien zu sehen. Was die Brandursache ist, ist noch unklar.

Die Alarmstufe 5 bleibe aufrecht, und man kämpfe weiter gegen die Flammen - "der Brand ist aber eingehegt, nun geht es sukzessive an Nachlöscharbeiten", teilte die Wiener Berufsfeuerwehr gegen 20.00 Uhr mit. Zuletzt war es darum gegangen, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Haus in der Sedlitzkygasse zu verhindern. Das Dachgeschoß des Wohnhauskomplexes Simmeringer Hauptstraße - Enkplatz - Sedlitzkygasse wurde weitgehend zerstört.

Das Feuer dürfte laut Feuerwehrsprecher Lukas Schimpf kurz nach 10.00 Uhr an der Gebäudeecke Simmeringer Hauptstraße/Enkplatz ausgebrochen sein. Eine Funkstreife der Polizei hatte den Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. Binnen weniger Stunden war der gesamte Hausdachbereich in Flammen, was zum teilweisen Einsturz führte. Die Feuerwehr rief Alarmstufe 5 aus.

Knapp 200 Feuerwehrmänner standen mit 40 Fahrzeugen im Einsatz. Die Löschbereitschaften versuchten, mit zwei Drehleitern und zwei Teleskopmastbühnen über das Dach die Flammen zu bekämpfen. Während sie im Bereich Simmeringer Hauptstraße/Enkplatz das Feuer allmählich unter Kontrolle bekamen, wurde die Situation im Laufe des Nachmittags im Gebäudeteil Enkplatz/Sedlitzkygasse immer prekärer. Am frühen Abend hatten die Feuerwehrleute in der Nähe des Nachbarhauses in der Sedlitzkygasse eine sogenannte Riegelstellung errichtet, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Die Löschgruppen wurden im Tagesverlauf laufend ausgewechselt. Teile der dienstfreien Mannschaften wurden einberufen, dazu kamen Freiwillige Feuerwehren aus Niederösterreich, die ihre Wiener Kollegen auf diversen Hauptfeuerwachen ergänzten und für Einsätze abseits des Simmeringer Brandgeschehens zur Verfügung standen.

Die Wiener Berufsrettung war ebenfalls mit einem Großaufgebot in Simmering und bekam Unterstützung von den Rettungsgemeinschaften des Arbeiter Samariter Bundes, des Roten Kreuzes, der Johanniter Unfall Hilfe und des Malteser Hospitaldienstes. Von der Polizei waren die Bereitschafteinheit, die Ordnungsdiensteinheit, die Landesverkehrsabteilung sowie Beamte aus den Bezirken Favoriten, Simmering und Landstraße sowie ein Hubschrauber im Einsatz.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein vierstöckiges Wohnhaus mit zehn Stiegen, in dem an die 150 Wohnungen untergebracht sind. Im Erdgeschoß befinden sich auch Geschäfte, wie etwa eine Blumenhandlung.

Deren Inhaberinnen wurden um 11.15 Uhr evakuiert. Feuerwehrmänner klopften heftig an der Tür. "Sie haben gesagt, wir müssen sofort raus", berichtete Anita Müllner im Gespräch mit der APA. Sie räumten die Pflanzen noch schnell aus dem Geschäftsportal und verließen das Haus. Viel Hoffnung, dass die Blumen den Löscheinsatz überlebt haben, hatte Müllner und ihre Schwester nicht. "Die Ware wird komplett kaputt sein. Auch wegen der Rauchgase", sagte die Blumenhändlerin.

Die Wiener Magistratsdirektion war mit einem mobilen Büro am Einsatzort und erhob den Bedarf für die Familien, die durch den Brand aus ihren Wohnungen verbannt worden waren. Paul Johann Stadler (FPÖ), Bezirksvorsteher von Simmering, bot für den Notfall an, das Amtsgebäude zu öffnen, sollten keine Ersatzquartiere in ausreichender Zahl gefunden werden.

"Ich bin 1956 im Bezirk geboren, aber so etwas gab es noch nicht", sagte Stadler zur APA. Von ähnlicher Größe sei nur der Brand im Schloss Neugebäude im Jahr 1993 gewesen. Aber auch der habe nicht die Dimension des Feuers vom Samstag gehabt.

Der Einsatzbereich zwischen der Grillgasse und der Kopalgasse war für den gesamten Verkehr gesperrt, vermeldete der Autofahrerklub ARBÖ. Auch der Betrieb der Straßenbahnlinie 71 wurde laut Wiener Linien eingestellt und fuhr nur zwischen Börse und St. Marx sowie zwischen Grillgasse, Enkplatz und Zentralfriedhof 3. Tor.