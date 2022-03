Wien-Simmering Schulwart in Wiener Volksschule getötet: Zeugen gesucht

46-Jähriger starb an Stich- und Schnittwunden Foto: APA/THEMENBILD

Mordalarm in Wien-Simmering: Am Montagvormittag ist in einer Volksschule in der Hoefftgasse der Schulwart mit Stich- und Schnittwunden aufgefunden worden.