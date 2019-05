Das betroffene Haus sowie der Einsatzort mussten evakuiert werden. Gegen Mittag stürzten Teile des Daches ein. Laut Polizei gab es bereits erste Verletzte zu beklagen.

Gegen 10.00 Uhr brach das Feuer in dem mehrstöckigen Haus in der Simmeringer Hauptstraße Ecke Enkplatz aus. Die Ursache ist unklar. 80 Feuerwehrmänner standen mit 40 Fahrzeugen im Einsatz. Drei Löschbereitschaften versuchten, mit zwei Drehleitern und zwei Teleskopmastbühnen über das Dach die Flammen zu bekämpfen.

Die Wiener Berufsrettung ist ebenfalls mit einem Großaufgebot in Simmering und bekommt Unterstützung von den Rettungsgemeinschaften des Arbeiter Samariter Bundes, des Roten Kreuzes, der Johanniter Unfall Hilfe und des Malteser Hospitaldienstes.

Der Einsatzbereich zwischen der Grillgasse und der Kopalgasse ist für den gesamten Verkehr gesperrt, vermeldete der Autofahrerklub ARBÖ. Auch der Betrieb der Straßenbahnlinie 71 wurde eingestellt. "Bitte meiden Sie das Gebiet", schrieb die Wiener Polizei über Twitter, die mit 50 Beamten den Einsatz unterstützte.

Erst Freitagabend hatte die Feuerwehr einen Großeinsatz in Wien, nachdem in einem Hotel in der Leopoldstadt im Keller ein Brand ausgebrochen war.