Sohn stach auf Mutter in Wohnung mit Schere ein .

Eine 53-Jährige ist von ihrem Sohn (32) in einer Wohnung in Wien-Favoriten mit einer Schere, Schlägen und Fußtritten schwer verletzt worden. Der Mann wurde noch in der Nacht auf Freitag festgenommen. Gegen ihn wird wegen Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Die Frau wurde in einem Spital auf der Intensivstation behandelt, befand sich laut Polizei aber außer Lebensgefahr.