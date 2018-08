Das AIT hat 2007 die infrage kommenden Örtlichkeiten verglichen. Sehe man sich die Gutachten an, könne man sagen, dass der gewählte Platz "nicht optimal" ist, führte Plimon aus. Insgesamt hat das Institut im Auftrag des Krankenanstaltenverbunds (KAV) drei Standorte in Floridsdorf unter die Lupe genommen: Einen beim Heeresspital, einen an der Siemensstraße und eben jenen, der letztendlich auserkoren wurde. Dieser war zur Zeit der Prüfung jedoch keineswegs für einen Spitalsbau geeignet, wie Plimon ausführte. Das Problem waren - zumindest zunächst - Anlagen der ÖBB sowie die nahe S-Bahn-Station.

Es seien jedenfalls unterschiedliche Maßnahmen nötig gewesen: "Sonst hätte man dort laut Ö-Norm kein Krankenhaus bauen dürfen." Das betreffe etwa den Lärm. Die Kosten für die umzusetzenden schalldämmenden Maßnahmen wurden vom AIT mit 11 Mio. Euro geschätzt. Auch Vibrationen waren dort ein Thema. 5 bis 10 Mio. Euro würden entsprechende Dämm-Einbauten kosten, hieß es damals.

Die Belastung durch elektromagnetische Felder waren zum Zeitpunkt der Untersuchung überhaupt exorbitant hoch - allerdings aufgrund der ÖBB-Geräte, deren Entfernung vom Grundstück ohnehin vorgesehen war. Trotzdem seien Erdströme auch nach Abbau dieser Quelle noch immer vorhanden, was in der Nähe von Eisenbahntrassen laut dem AIT-Chef normal ist. Allerdings seien jene Magnetfelder, die von medizinischen Großgeräten ausgehen würden, ebenfalls hoch, Abschirmmaßnahmen in einem Spital darum sowieso notwendig: "Das ist die Kunst der Krankenhausplanung."

Am letztendlich ausgewählten Gelände mit der Adresse Brünner Straße 68-70, dessen Kauf 2010 beschlossen wurde, dürften die Grenzwerte inzwischen eingehalten werden - "mit den Maßnahmen, die gesetzt wurden und wenn sie richtig gesetzt wurden", wie Plimon betonte. Exakte Angaben dazu konnte er nicht machen. Denn aktuell gibt es dazu zwar ein Gutachten aus dem Jahr 2015, das allerdings nicht vom AIT erstellt wurde.

Kostenmäßig wurde das KH-Nord-Areal nur mit einem der beiden anderen möglichen Grundstücke verglichen, nämlich mit der Siemensstraße. Sie schnitt in Sachen Lärmmaßnahmen laut Plimon günstiger ab. Die Kosten wurden auf 8 Mio. Euro geschätzt.

Der KAV entschied sich damals aber doch für das - zumindest laut dem Techniker - problematischere Grundstück. Schon damals wurde die bessere Erreichbarkeit des Standorts ins Treffen geführt.