Streit in Lokal - Frau verletzt .

Mit einer vorübergehenden Festnahme endete Freitagfrüh ein zwischen mehreren Gästen eines Lokales am Laurenzer Berg in der Wiener Innenstadt ausgebrochener Streit. Ein Mann hatte einen weiblichen Gast an den Haaren aus dem Lokal gezerrt. Sie wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.