Wien Tankstellen-Räuber verlieren Beute auf der Flucht

Zwei bewaffnete Täter haben am Sonntag in Wien-Leopoldstadt eine Tankstelle überfallen - und das geraubte Geld auf der Flucht verloren. In Hernals nahmen zwei vermutlich jugendliche Räuber drei Minderjährigen Geld und Kreditkarten ab. In beiden Fällen erbat die Polizei um Hinweise.