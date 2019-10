Todesopfer in Brigittenau serbischer Staatsbürger .

Der am Mittwoch in einem Wohnhaus in der Durchlaufstraße in Wien-Brigittenau mit schweren Stichverletzungen im Oberkörper entdeckte Mann ist laut Obduktionsergebnis gegen 23.15 Uhr am Vortag an diesen am Fundort gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.