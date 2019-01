Tödlicher Messerangriff am Wiener Hauptbahnhof .

Am Wiener Hauptbahnhof im 10. Wiener Gemeindebezirk ist es in der Nacht auf Dienstag gegen 1:30 Uhr zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Das Opfer verstarb noch an Ort und Stelle. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden, hieß es seitens der Polizei gegenüber der APA. Die Ermittlungen laufen.