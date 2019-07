Toter in Park gefunden - Tatverdächtiger festgenommen .

Eine Spaziergängerin hat am Sonntagvormittag in einem Park bei der Maiselgasse in Wien-Landstraße einen Toten gefunden. Die Leiche war teilweise mit Laub und Zweigen bedeckt, berichtete die Polizei am Montag. Ein Tatverdächtiger wurde in unmittelbarer Nähe des Parks festgenommen. Seine Identität und jene des Opfers sind noch unbekannt.