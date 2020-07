Überladener Lkw verlor mehrere Tonnen lehmige Erde .

Ein überladener Lkw hat am Dienstagvormittag auf der Erdberger Lände in Wien-Landstraße vier bis fünf Tonnen lehmige Erde verloren und so für eine vierstündige Sperre der stark befahrenen Strecke gesorgt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatte sich vermutlich ein Verschlusshaken an der hinteren Kippbordwand gelöst, so dass ein Teil der Erde auf die Straße gekippt war.