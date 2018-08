ÖAMTC startet Elektro-Scooter-Sharing .

Der ÖAMTC startet ab heute, Dienstag, ein Elektro-Scooter-Sharing in Wien und Graz. Die zu Beginn 150 Fahrzeuge in Wien und 15 weitere in Graz können mittels Smartphone-App "ÖAMTC easy way" für Android und iOS ausgeliehen werden, hieß es bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Fahren darf die E-Scooter jeder, der in Besitz eines Moped- oder B-Führerscheins und einer Kreditkarte ist.