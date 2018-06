Vater von getöteter Siebenjähriger floh aus Haft .

Der Vater der am 11. Mai in Wien-Döbling erstochenen Siebenjährigen, der zuletzt in einem Südtiroler Gefängnis eine Haftstrafe wegen Schlepperei verbüßt hat, ist von einem genehmigten Freigang nicht zurückgekehrt.