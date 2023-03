Tod Wien verabschiedet sich von Friedrich Cerha

Diese Woche nimmt Wien Abschied von Friedrich Cerha Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

I n dieser Woche nimmt Wien Abschied vom großen Friedrich Cerha. Der Komponist, der am 14. Februar im Alter von 96 Jahren verstorben ist, erhält diese Woche ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof, wie die APA erfuhr. Der Abschied soll dabei auf Wunsch der Familie im kleinen Kreis stattfinden. Im größeren Rahmen findet dann am Sonntag im Wiener Konzerthaus ein Adieu statt.