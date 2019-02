Parksheriff bedroht und bespuckt .

Ein Autolenker ist am Mittwoch in Wien-Währing zu seinem in der Gentzgasse abgestellten Pkw zurückgekehrt, als ihm eine Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung gerade einen Strafzettel ausstellte. Der Mann beschimpfte und bespuckte die Frau, die weiterging. Am Währinger Gürtel tauchte der Lenker wieder auf und bedrohte sie mit dem Umbringen. Den nachträglich ausgeforschten Mann erwarten Anzeigen.