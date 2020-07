"Ich bin natürlich ein leidenschaftlicher ÖVPler und werde sozusagen in meiner Freizeit alles tun, was notwendig ist, um die Volkspartei in Wien zu unterstützen", betonte Nehammer. Seine primäre Funktion sei aber die des Innenministers. Seine Kritik an der Weigerung der Stadtregierung, die Polizei für die Nachverfolgung der Corona-Fälle zu Hilfe zu rufen, will Nehammer außerdem nur als Angebot verstanden wissen: "Mittlerweile nehmen alle neun Bundesländer das Angebot der Polizei in unterschiedlicher Intensität an."