Zehn Jahre Haft nach Verkehrsunfall mit zwei Toten .

Ein lebensmüder Autofahrer, der am 3. Jänner 2018 bei einer von ihm verschuldeten Kollision zwei Menschen getötet hatte, ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen Mordes zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Geschworenen folgten mit deutlicher Mehrheit der Anklage, derzufolge der 34-Jährige den Tod eines Vespa-Lenkers und dessen Beifahrers bewusst in Kauf genommen haben soll.