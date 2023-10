Wiener Ärzte-Kurienobmann Huber will erneut gehen

In einer Sitzung der Kammer-Vollversammlung war er via Antrag aufgefordert worden, den Schritt zu überdenken. Damals erklärte er sich bereit, sein Amt weiter auszuüben. Aus seiner Fraktion hat sich Huber - und andere Mitglieder - allerdings sehr wohl verabschiedet. Er gehörte bis dahin der Ärztevereinigung von Präsident Johannes Steinhart an.

In dem nun publizierten Schreiben teilt Huber mit, die Funktion mit "sofortiger Wirkung" zurückzulegen. Auch Steinhart, so empfahl er, solle dies tun. Huber hatte die Vorwürfe gegen die Beschaffungsplattform Equip4Ordi (E4O) ans Licht gebracht. Bei dieser handelt es sich um eine ausgelagerte Tochtergesellschaft der Kurie niedergelassene Ärzte. Was folgte, war ein Konflikt mit Steinhart, der sich ebenfalls gegen Vorwürfe wehren musste.

Bei den mutmaßlichen Missständen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue, Begünstigung und des schweren Betrugs. Die Vorwürfe richten sich gegen die beiden Ex-Geschäftsführer der Einkaufsplattform und einen Mitarbeiter der Wiener Kammer. Alle drei Beschuldigten behaupten, sie hätten auf Weisung bzw. Genehmigung von Steinhart, der damals Obmann der Niedergelassenen-Kurie war, gehandelt. Steinhart hat dies stets zurückgewiesen.

Sollte die Vollversammlung Huber erneut zum Bleiben auffordern wollen, bestünde kommende Woche vermutlich Gelegenheit dazu. Für den 10. Oktober wurde bereits vor einiger Zeit eine außerordentliche Sitzung des Gremiums einberufen. Dabei soll ein Misstrauensantrag gegen Präsident Johannes Steinhart abgestimmt werden. Dazu gibt es einen Neuwahlantrag. Letzterer wird unter anderem vom vormaligen Kammerpräsidenten Thomas Szekeres unterstützt.