Festival Wiener Donauinselfest wieder in klassischem Format

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Im Vorjahr wurde auf der Donauinsel noch kontrolliert Foto: APA/FLORIAN WIESER

B eim heurigen Wiener Donauinselfest soll so wie damals gefeiert werden - also wie vor der Pandemie. Das Großevent wird, wenn es das Virusgeschehen zulässt, wieder in klassischem Format mit allen Bühnen und freiem Eintritt stattfinden. Zutrittskontrollen oder Maskenpflicht sind nicht geplant. Das hat der Veranstalter, die Wiener SPÖ, am Mittwoch verkündet. Die 39. Ausgabe der Inselsause findet vom 24. bis 26. Juni statt.