iScience Wiener Forscher fanden Hinweise auf "Long Covid"-Verursacher

Blutproben weisen auf Überaktvität von Fresszellen hin Foto: APA/AFP

E ine erstaunliche Kombination an Stoffwechselprodukten in Blutproben von "Long Covid"-Patienten fand ein Wiener Forschungsteam in einer vom Fachblatt "iScience" als Preprint-Version veröffentlichen Studie: Es zeigten sich nahezu keine Hinweise auf Entzündungen, aber hohe Konzentrationen an Verbindungen, die auf anti-entzündliche Reaktion hinweisen.