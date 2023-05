Nationalsozialismus "Fest der Freude" - Van der Bellen rief zu Zivilcourage auf

11. Fest der Freude am Wiener Heldenplatz Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D as Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus hat mit dem "Fest der Freude" am Montag seinen Höhepunkt gefunden. Zum 11. Mal fand die Feier, die ursprünglich einen Burschenschafter-Aufmarsch verhindern sollte, auf dem Wiener Heldenplatz statt. Abermals spielten die Wiener Symphoniker, als Gast trat der Liedermacher Konstantin Wecker auf. Das Motto des diesjährigen Fests lautete Zivilcourage, zu der auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Rede aufrief.