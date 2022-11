Wiener Innenstadt Regierung gedachte der Terroropfer des 2. November 2020

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

In Erinnerung an die vier Terroropfer vom 2. Novemer 2020 Foto: APA/KLAUS TITZER

D ie Regierungsspitze hat am heutigen Mittwoch an die Opfer des Terroranschlages in Wien vor zwei Jahren erinnert. Beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz in der Wiener Innenstadt gedachten unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) der vier getöteten Menschen mit einer Kranzniederlegung. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: "Heute wie damals sind wir mit unseren Gedanken bei jenen, die wir am Tag des Anschlags verloren haben."