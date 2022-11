Wiener Landesgericht Auch Hemetsberger wies Vorwürfe im Chorherr-Prozess zurück

Jetzt sind die Mitangeklagten am Wort Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie weitere neun Angeklagte ist am Freitag am Wiener Landesgericht mit der Befragung des Finanzberaters Wilhelm Hemetsberger fortgesetzt worden. Dieser gehört zu den Großspendern des Chorherr-Vereins und ist seit vielen Jahren in Südafrika engagiert. Er bekannte sich ebenfalls nicht schuldig. Mit Widmungsverfahren, so beteuerte er, habe er nichts zu tun.