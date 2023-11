Kommunales Wiener Linien statten Notrufstationen mit Touchscreen aus

Auch der Notruf in der U-Bahn wird barrierefrei Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

W er in einer U-Bahn-Station in Wien einen Notruf absetzen möchte, kann dies künftig nicht nur mündlich tun. Die Wiener Linien ersetzen die Notsprecheinrichtungen auf den Bahnsteigen bzw. in den Aufzügen durch Modelle, die ergänzend auch über einen Touchscreen verfügen. Damit können etwa gehörlose Fahrgäste oder Menschen mit Sprachschwierigkeiten Kontakt mit der Leitstelle aufnehmen.