Holzkonstruktion Wiener Lueger-Denkmal bekommt temporäre Intervention

"Lueger temporär" wird aufgebaut Foto: APA

B ereits jetzt ist sie unübersehbar und erregt so manche Gemüter: Die Installation "Lueger temporär" von Nicole Six und Paul Petritsch wird zwar erst am Mittwochvormittag im Beisein von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) und dem Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP), offiziell eröffnet, doch die knapp 13 Meter hohe und 35 Meter lange Holzkonstruktion auf dem Dr.-Karl-Lueger Platz steht bereits weitgehend.