Gedenkstätten Wiener Lueger-Denkmal mit hellblauer Farbe überschüttet

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Das umstrittene Denkmal wurde wieder einmal Opfer eines Vandalenakts Foto: APA/EVA MANHART

Werbung

D as Lueger-Denkmal an der Wiener Ringstraße ist einmal mehr Ziel von Vandalismus geworden. Die Statue des wegen seines Antisemitismus umstrittenen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger (1844-1910) wurde großflächig mit hellblauer Farbe überschüttet. Die Aktion sei vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag durchgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage. Hinweise auf den oder die Urheber gab es Montagnachmittag noch nicht.