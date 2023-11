Urteil Wiener nach Bombendrohungen in Maßnahmenvollzug eingewiesen

Bombendrohungen beschäftigten am Mittwoch auch Wiener Landesgericht Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Werbung

E in 55-Jähriger ist am Mittwoch nach wiederholten telefonischen Bombendrohungen vom Wiener Landesgericht in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Gerichtspsychiater Peter Hofmann bezeichnete den Mann als "hochauffällige Persönlichkeit", zweifelsfrei liege Zurechnungsunfähigkeit vor. Der 55-Jährige, der sich in der Verhandlung auffällig verhielt und das Gericht beleidigte ("Schau ma amol, ob ihr krank seid's!"), landete folglich im Maßnahmenvollzug.