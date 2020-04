Dem Palmers-Gebäude in Wiener Neudorf wird bald neues Leben eingehaucht. Schon ab Mai soll hier die Schutzmaskenproduktion der Palmers AG und der Lenzing AG "im Rekordtempo" hochgefahren werden. In einem ersten Schritt produzieren Lenzing und Palmers in Wiener Neudorf 12 Millionen Masken pro Monat, im Endausbau soll die Produktion auf 25 Millionen gesteigert werden. Dazu wurde das Joint Venture Hygiene Austria LP GmbH mit knapper Mehrheit von Lenzing gegründet. Produktions- und Verkaufsstart ist im Mai, Ziel sind der österreichische und der europäische Markt.

Die beiden Unternehmen teilten in einer gemeinsamen Aussendung mit, sie hätten "mehrere Millionen Euro" investiert und sich die Rohstoffe zur Schutzmaskenproduktion gesichert. Zunächst werden Mund-Nasen-Schutzmasken für die Allgemeinheit und OP-Schutzmasken (FFP2-Masken) hergestellt.

Heimische Produktion gegen Versorgungsengpass

Mit dem Joint Venture soll die heimische Versorgung "jetzt und in der Zukunft nachhaltig gesichert und der Standort gestärkt werden", teilten die beiden Unternehmen mit. "Ziel ist es, sehr rasch die Bürgerinnen und Bürger in Österreich und Europa mit heimisch produzierten und hochqualitativen Produkten bestmöglich zu schützen," so Stefan Doboczky, Geschäftsführer der Lenzing AG.

Auch die Politik reagiert sehr positiv. „Der weltweite Kampf gegen das Corona-Virus zeigt, dass die heimische Produktion medizinischer Schutzausrüstung Leben retten kann. Rund um den Globus herrscht ein Versorgungsengpass bei hochwertigen medizinischen Schutzmasken. Daher haben wir in Niederösterreich rasch entschieden, uns so schnell wie möglich aus der Abhängigkeit vom Weltmarkt so gut wie möglich zu lösen - hin zu einer eigenständigen Produktion in Niederösterreich", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger fügt hinzu: „Die Krise stellt die Wirtschaft in ganz Europa vor enorme Herausforderungen. Da ist es von besonderer Bedeutung, wenn neue und krisensichere Arbeitsplätze geschaffen werden. Durch das Investment von Lenzing und Palmers wird die Versorgung mit hochwertigen Schutzmasken nicht nur in unserem Land, sondern auch in ganz Europa substantiell gesteigert."