Es waren wüste Szenen, die sich vor eineinhalb Wochen von Freitag auf Samstag in der Disko „Club Empire“ zugetragen haben. Auf der einen Seite steht in 19-jähriger Bursche mit mehreren Brüchen im Gesicht, auf der anderen Seite ein Türsteher mit gebrochener Nase. Was in jener Nacht genau geschehen ist, daran scheiden sich die Geister.

Die Mutter des 19-Jährigen erhebt gegenüber der NÖN schwere Vorwürfe gegen das Personal der Disko. Laut ihr soll ihr Sohn von vier Türstehern geschlagen worden sein: „Er hat Brüche im Gesicht, Folgeerscheinungen beim linken Auge sind nicht auszuschließen. Er musste operiert werden, hat jetzt eine Platte im Gesicht.“

Ursprung der Szenerie wäre ein Gerangel in der Disko gewesen, „mit der mein Sohn aber nichts zu tun hatte“, wie sie behauptet. Sie sagt auch, dass der Chef der Diskothek mit einer silbernen Mülltonne auf den Burschen eingeschlagen hätte. „Es ist ein Wahnsinn, was da passiert ist“, sagt sie, Anzeige bei der Polizei sei bereits erstattet worden.

"Ich will nicht gutheißen, was da passiert ist."

Die Besitzer der Diskothek schildern den Vorfall gegenüber der NÖN gänzlich anders: Der betroffene Bursche sei in eine Rauferei verwickelt gewesen, ein Türsteher wollte ihn deswegen aus der Disko verwiesen. Dabei hätte der 19-Jährige zugeschlagen und dem Türsteher die Nase gebrochen. Im Zuge dessen hätten sich auch zehn bis zwölf andere Jugendliche versammelt, es sei zu einem Tumult gekommen.

„Ich will nicht gutheißen, was da passiert ist. Es tut mir auch leid. Aber wenn meine Türsteher angegriffen werden, verstehe ich es, wenn sie sich verteidigen“, sagt Besitzer Daniel Ellies. Wobei er betont: Wie genau die Verletzungen des Burschen entstanden sind, könne er nicht sagen. Der Betriebsleiter sei nicht in die Schlägerei verwickelt gewesen, sondern hätte lediglich die Tür zum Notausgang geöffnet.

Seitens der Polizei wird eine Anzeige wegen Körperverletzung bestätigt. Man betont, dass man in alle Richtungen ermittelt.

"Ich habe keine Luft bekommen, bin fast bewusstlos geworden"

Nach seiner Mutter hat jetzt auch der betroffene Bursche der NÖN seine Version erzählt: Demnach habe er in der besagten Nacht einen Fuß am Geländer gehabt. Er sei von einem der Türsteher aufgefordert worden, das zu unterlassen, später sei ein zweiter Türsteher hinzugekommen, der ihn in den Schwitzkasten genommen hätte.

„Ich habe keine Luft bekommen, bin fast bewusstlos geworden.“ Dabei habe er sich gewehrt und einem der Türsteher vermutlich die Nase gebrochen. Vor dem Notausgang sei er dann von mehreren Türstehern attackiert worden, nicht der Betriebsleiter, sondern ein Türsteher hätte ihm eine Mülltonne auf den Kopf geworfen. Allerdings hätte ihn der Betriebsleiter so attackiert

. Er sei nach der „Tonnen-Attacke“ bewusstlos geworden, erst im Krankenwagen wieder zu sich gekommen. Obwohl der Vorfall schon mehrere Tage her ist, leidet er noch immer an den Folgen: „Ich habe schwere Verletzungen im Gesicht und noch immer Schmerzen, muss jeden Tag Tabletten nehmen.“