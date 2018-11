Über Schiebel:

Ab Mitte der 80er-Jahre konzentrierte sich das bereits 1951 gegründete Unternehmen Schiebel auf die Entwicklung und Produktion von hochtechnologischen Minensuchgeräten, die Schiebel – nicht zuletzt durch einen Großauftrag der U.S.-Army – zum Weltmarktführer machten. Mitte der 90er-Jahre begann die Firma als Pionier mit der Entwicklung und Produktion von unbemannten Helikoptern und kann ihr Image als Weltmarktführer mit der High-Tech Drohne – dem CAMCOPTER® S-100 – auch heute erfolgreich auf diesen Bereich ausdehnen.

Seit 2010 bietet Schiebel die Produktgruppe Composites (Verbundwerkstoffe) an. So kann das von Schiebel ausgereifte Know-how in Sachen Kohlefasertechnologie an High-Tech-Kunden weitergegeben werden. Die Schiebel Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Wien sowie Produktionsstätten in Wiener Neustadt, Schoalhaven (Australien) und Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), und unterhält derzeit Büros in Washington DC (USA) und Phnom Penh (Kambodscha).

2018 markiert ein besonderes Erfolgsjahr für Schiebel. Durch die Wirtschaftskammer Österreich mit dem Exportpreis 2018 in Gold ausgezeichnet, setzt das Unternehmen technologische Zeichen durch anhaltende Forschung und Fortschritt in den vielfältigen Einsatzbereichen der unbemannten Luftfahrt, wie zuletzt mit der intensiven Ausweitung der Search & Rescue Kapazitäten des CAMCOPTER® S-100 in der maritimen Anwendung.

Über den CAMCOPTER® S-100:

Der unbemannte Helikopter CAMCOPTER® S-100 benötigt weder Start- noch Landebahn, kann in enge Täler einfliegen, sich stationär im Luftraum aufhalten und bei starkem Wind sicher landen. Die hervorragenden Leistungsdaten – Flächenflugzeugen entsprechend – resultieren aus einem einmaligen Design und den verwendeten High-Tech-Materialien wie Kohlefaser des Flugkörper-Monocoques oder Titan, aus dem die Strukturteile hergestellt sind. Durch seine kompakte Größe (3110 mm) ist der CAMCOPTER® S-100 leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit.

Der unbemannte Helikopter findet nicht nur im militärischen, sondern auch im zivilen Bereich Anwendung. Mögliche Einsatzgebiete: Überwachung an Land und auf See, gefahrlose Minensuche aus der Luft, Schmuggel- und Schlepperbekämpfung, Rettungseinsätze bei Waldbränden, Lawinenkatastrophen und Überflutungen, Hilfe bei der Suche nach vermissten Personen in unwegsamem Gelände, routinemäßige Überwachung nicht nur von Pipelines, Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen, sondern auch von großen Betriebsgeländen und Anlagen sowie bei wissenschaftlichen Messungen und Filmaufnahmen.

Der S-100 ist sowohl in einer AVGas-betriebenen als auch in einer JP 5-Kerosinmotor-Variante verfügbar.