Ab Donnerstag (25. März) gelten auch für die Bezirke Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen sogenannte Hochinzidenzgebietsverordnungen. Das bringt eine Änderung jener Verordnung, die für die Stadt bereits seit zwei Wochen gilt.

Zwischen der Stadt Wiener Neustadt und dem Bezirk Wiener Neustadt-Land wird es keine Ausreisekontrollen mehr geben. Laut einer Aussendung der Stadt wird nur noch Richtung Burgenland, an der Grenze zum Bezirk Neunkirchen an der B17 und B54, sowie bei den Autobahnauffahrten und am Bahnhof kontrolliert.

"Der hohe Anteil des Verkehrs – sowohl individuell als auch öffentlich – bringt es mit sich, dass es sinnvoller ist, die Kapazitäten der Polizei an den Außengrenzen des Land-Bezirks zu bündeln, um dort effizienter vorgehen zu können", sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): "In Wahrheit sind die Stadt und der Bezirk Wiener Neustadt ja ein gemeinsamer Lebensraum. Beim Bezirk Neunkirchen stellt sich die Lage anders dar, deshalb wird es hier weiterhin Ausreisekontrollen an den Stadtgrenzen geben."

Ausnahmen gibt es für Menschen aus dem Bezirk Neunkirchen, die in den Bezirk Wiener Neustadt-Land zum Testen fahren.