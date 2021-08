Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Wiener Neustadt war am Samstag gegen 0.30 Uhr auf der B17 in Richtung Neunkirchen unterwegs. Dabei wurde er von hinten von einem Auto angefahren. Der 30-Jährige kam dadurch zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Pkw-Lenker setzte sein Fahrt ohne Anzuhalten vermutlich in Richtung Neunkirchen fort.

Da niemand dem 30-Jährigen zu Hilfe kam, ging der Verletzte zu Fuß in Richtung eines Lokals, wo er Rettung und Polizei verständigte. Der Verletzte wurde vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Landesklinikum Wr. Neustadt gebracht

Zeugen des Verkehrsunfalls werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz, Tel. 059133-3391, in Verbindung zu setzen.