Nova Rock Encore: 2G-Regel für mehr Impfbereitschaft .

Der Veranstalter Barracuda Music setzt auf die Wissenschaft. Nachdem man im Juli bereits eine wissenschaftliche Analyse zum Coronainfektionsrisiko durch das - dann schlussendlich von den lokalen Behörden abgesagte - Frequency Festival in St. Pölten vorgelegt hatte, will man nun das Nova Rock Encore am 11. September in Wiener Neustadt wissenschaftlich begleiten und so zum "Flagschiff" für die kommende Konzertsaison machen. Das Konzept wurde am Mittwoch in Wien vorgestellt.