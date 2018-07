Zweifacher Fahrzeugüberschlag auf der A2.

Gegen 16:30 Uhr kollidierten am Montag zwei Fahrzeuge auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Während der Kleintransporter umkippte und auf die Überholspur schlitterte, kam der VW Passat von der Fahrbahn ab, überschlug sich über die Böschung und landete am Dach liegend neben der Autobahn.

Beide Lenker konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Einer der Beiden wurde jedoch unbestimmten Grades verletzt und musste vom Samariterbund versorgt werden.

Für die Fahrzeugbergungen mussten die erste- und die Überholspur wechselweise gesperrt werden. Die Feuerwehr Wiener Neustadt führte die Absicherungsmaßnahmen durch und übernahm nach der Versorgung des Verletzten die Fahrzeugbergungen.

Der Passat musste mit einem Kran zurück auf die Fahrbahn gehoben werden.