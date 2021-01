Viele Menschen nutzen die Wiener Wärmestuben .

Die Wärmestuben in den Wiener Pfarren dienen in der kalten Jahreszeit als Anlaufstelle für Hilfesuchende, Einsame und Obdachlose. Der erneute Wintereinbruch führte nun zu einem großen Andrang, wie Klaus Schwertner, der geschäftsführende Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien, am Mittwoch im Zuge eines Medientermins berichtete. Im vergangenen Winter zählten die Wärmestuben 14.350 Besuche an 307 Tagen, seit Dezember 2020 sind es bereits rund 3.300 Besuche.