Illegale Pyrotechnik Wiener Polizei mit Null-Toleranz gegen Silvester-Exzesse

Wiener Polizei: Null Toleranz bei Verwendung verbotener Pyrotechnika Foto: APA/THEMENBILD

W iens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hat im Gespräch mit der APA Null-Toleranz bei Silvester-Exzessen angekündigt. Nach entsprechenden Vorfällen vor zwei Jahren am Reumannplatz in Favoriten und Ende Oktober bei Halloween in Linz wurden die Polizeikräfte für die Silvesterfeiern in der Bundeshauptstadt verstärkt. Auch an potenziellen Brennpunkten, etwa in Favoriten, Floridsdorf und in der Donaustadt stehen viele Beamte bereit.